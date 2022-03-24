نجل حنان ترك يثير القلق حول صحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك قلق محبيها، بعدما كشف مرضها من دون ذكر تفاصيل محددة، كتفياً بطلب الدعاء من أجلها.

وقال في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي”.

وكانت حنان ترك قد وجّهت رسالة إلى جمهورها عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تُمسك بكتاب وتجلس أمام المدفأة، وعلّقت عليها بقول مقتبس من خبير التنمية البشرية الراحل الدكتور إبراهيم الفقي، جاء فيه: “الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح… د. إبراهيم الفقي”.

وأعلنت مطلع عام 2022 الحالي عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قالت فيها: “الحمد لله على أقدار الله… أسألكم الدعاء”.