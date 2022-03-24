ماريتا تتحدى من استخفوا بقدراتها.. “أنا بنت” وعارفة شو بدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق، طرحت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، أغنيتها الجديدة “أنا بنت”، وهي أول أغنية تقوم بكتابتها بنفسها.

وقالت ماريتا في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” أن كلمات هذه الأغنية ولحنها تواردت إلى ذهنها، بينما كانت تقود سيارتها عائدة من الجامعة، وأنها أحبت هذا العمل لدرجة كبيرة، واعتبرته مشروعها الخاص، خاصة أنه جاء في وقت كثر فيه المحبطون، الذين حاولوا تسخيف أحلامها، وثنيها عن الوصول لأهدافها، وهو الأمر الذي شكل دافعاً كبيراً لديها للحاق بإحساسها واتباع قلبها: “حسيت بكل كلمة غنيتها لأنو كان عندي أحلام كبيرة بدي حققها وكتار استخفوا بقدراتي وحاولوا يوقفوا بطريقي بينما أنا كنت عارفة حالي شو بدي”.

ووثقت ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة “أنا بنت” عبر تقنية “NFT”، لتكون العمل الأول لها الذي يتم طرحه من خلال “NFT”. وعبّرت ماريتا عن سعاتها بانطلاقتها في هذه التقنية من خلال أغنية “أنا بنت” بسبب حبها الكبير لهذا العمل، وإيمانها به، خاصة أنه من كلماتها وألحانها.

وبدأت ماريتا الحلاني تتلقى الأصداء الإيجابية حول الأغنية بعد ساعات من صدورها، خاصة أنها تلامس معظم الفتيات وتتعلق بطموحاتهن وآمالهن، إذ تقول فيها: “أنا بنت.. أنا عندي إحساس أنا بنت.. أنا عندي أحلام أنا حقي.. أختار حياتي آخد قراراتي.. حياتي أنا ملكي إلي”.

وشهد العام الماضي نشاطاً مميزاً لماريتا، الممثلة التي ظهرت في عدد من الأعمال الدرامية، وقدمت أدواراً رئيسية نالت الإشادة والثناء من قبل الجميع، خاصة أنها أثبتت امتلاكها موهبة متميزة وحضوراً كبيراً في التمثيل، إلا أنها أعلنت أن تركيزها هذا العام سيكون على الغناء بشكل أكبر، خاصة أنها تتحضر لإصدار مجموعة من الأغنيات القادمة.