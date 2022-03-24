محامية سيد رجب بأوّل رد على تصريحات طليقته المثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أحدث منشور مطول، للأميركية كريستينا نيلسن ديفيس، ضجةً كبيرة على “السوشيال ميديا”، حيث كشفت فيه تفاصيل صادمة بحياتها الزوجية مع الفنان المصري سيد رجب، خرج الأخير للرد على الأمر من خلال محاميته، التي نشرت بياناً مطولاً بهذا الخصوص.

وأصدرت المحامية المصرية، أميرة بهي الدين، المستشارة القانونية الخاصة بالفنان سيد رجب، بياناً رسمياً، أكدت فيه أن ما نشرته كريستينا مطلقة الفنان سيد رجب، ادعاءاتٌ غير صحيحة، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات أقلقت الفنان وكل من حوله.

وأوضحت المحامية المصرية، في بيانها، أن السيدة كريستينا، اختارت عنواناً مثيراً لمنشورها حيث كتبت: “كواليس أبو العروسة” – وهو مسلسلٌ ناجح قدمه الفنان سيد رجب مؤخراً – وأنها حاولت بذلك استغلال النجاح الكبير الذي حصده، بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

وأضاف البيان أن هناك خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية بين سيد رجب وطليقته؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها، وأن سيد رجب ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، انطلاقاً من احترامه للعلاقة والعشرة الطويلة، مشيرةً إلى أنه حاول كثيراً حل الأمور بينهما بطريقةٍ ودية، إلا أنها رفضتها جميعاً.

واختتم البيان: “في النهاية، يؤكد الفنان سيد رجب احترامه لجمهوره العريض، وقيَمِهِ الأسرية، واحترامه للقضاء المصري، والتزامه بالخضوع لما ستنتهي إليه الأحكام القضائية في هذا الخصوص”.

وكانت كريستينا قد وجهت، يوم أمس، اتهامات لسيد رجب، أكدت فيها أنه طردها من البيت وحرمها من حقوقها المالية، واستولى على أموالها، وذلك في منشورٍ مطول كتبته على حسابها في “فيسبوك”.

وأشارت إلى أنها وسيد رجب كانا قد اتفقا على الانفصال بشكل ودي دون طلاق، حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بها والإقامة في مصر، غير أنه ودون أسباب، رفض التوقيع على الاتفاق.