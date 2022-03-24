شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة رحاب حسين تنجو من حادث بعد تهشم سيارتها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الممثل الكوميدي أحمد سعد الشهير بـ " ميشو " من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير " فيسبوك "، صور لسيارة زوجته الممثلة رحاب حسين ، بعد تعرضها الى حادث سير، وعلق على الصور قائلاً : "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل رحاب زوجتى عملت حادثة كبيرة ، الحمد لله هى بخير".



الممثلة رحاب حسين



الممثل احمد سعد



سيارة الممثلة رحاب حسين

كانت بدايات رحاب حسين الفنية عام 2006 في مسلسل "قضية نسب"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي أبرزها "دموع القمر" عام 2008، "بابا نور" عام 2010، "سيدنا السيد" عام 2012، "قلوب" عام 2014، "حكايات بنات" عام 2017، "خيانة عهد" عام 2020، اما زوجها الفنان أحمد سعد الشهير بـ ميشو فقد قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل الكبير أوي ج1 عام 2010، ومسلسل أبو العروسة ج2 عام 2018، واشترك الزوجان احمد سعد ورحاب حسين فى مسلسل “ صاحب السعادة ” مع الزعيم عادل إمام .