شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تجذب الأنظار بإطلالة الأبيض والأسود .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبرإطلالتها طوال الوقت إطلاله مميزة تجذب الأنظار لها، وهو ما اتضح بعدما نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، صورة سيلفي جديدة لها، عبر استوري" إنستجرام .وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية قميص باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة مكياج جذاب يبرز ملامح وجهها، ومن خلفها صديقتها، وظهرت ياسمين في صورة آخري ترتدي فيها قميص أسود، برفقة صديقتها.



ياسمين عبد العزيز في ظهور جديد

وكانت قد شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها مع الفنان أحمد العوضي فى حفل زفاف أحد أصدقائهم، حيث نشرت الصورة التي ارتدت فيها فستان باللون الأحمر وارتدى فيها العوضي بدلة كلاسيكية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة تهنئة للعروسين، وسرعان ما استقبلت الصورة الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل متابعيها.

ياسمين عبد العزيز والعوضي

وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، مؤخراً بمجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي النضارة الشمسية الضخمة بالإضافة إلى شال يغطي ملامح وجهها، وسرعان ما حصدت الصور تفاعل كبير من قبل جمهورها.

وسبق وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو قصير تظهر من خلاله وهى داخل سيارتها ، في ظهور لها باللون الأسود. وعلى جانب آخر ، يعقد الفنان أحمد العوضى جلسات عمل مع المخرج طارق العريان، للتحضير لفيلم البلدوزر، والذى تدور أحداثه حول رياضة المصارعة الحرة MMA وهو قصة وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى. وقرر النجم أحمد العوضى الغياب عن دراما رمضان المقبل رغم تلقيه أكثر من سيناريو خلال الفترة الماضية، إلا أنه اعتذر عنها خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى جمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز، ليلحق بها حيث قررت هي الأخرى الغياب عن دراما رمضان هذا العام مفضلة الراحة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.