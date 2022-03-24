شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الخليج 365 مصدر الأخبار فى مسلسل "يو تيرن".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرومو الرسمى لمسلسل "يو تيرن" الذى تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، عن اسعتانة شركة العدل جروب المنتجة العمل، بموقع ”الخليج 365” ليكون مصدر الأخبار بالنسبة لأبطال العمل وفقا لأحداث الحلقات، لاسيما أن هناك أكثر من مشهد يعتمد على البحث عن الأخبار للتأكد من موضوع ما.

مسلسل "يو تيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، وبطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأكد المخرج سامح عبد العزيز، أن المسلسل يعتبر أول تعاون مع الفنانة ريهام حجاج، وأن قصة العمل مشوقة جدا، مضيفاً فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أنه عمل كثيرا مع الفنانة يسرا السنوات الماضية وأيضا مع غالبية الجيل الجديد.

وتابع: العمل عبارة عن قصة اجتماعية مشوقة والفنان توفيق عبد الحميد لديه خبرة كبيرة في اللوكيشن وعامل رصانة وآراء مبدعة، وهو قامة عامل شغل مخلينا كلنا مذهولين أمام أدائه الجميل.

من جانبه قال الكاتب أيمن سلامة المؤلف والسيناريست لمسلسل يوتيرن: "إن دلالة اسم المسلسل يعنى أن الإنسان لا بد أن يحول طريقه إذا كان يسير بشكل خطأ لازم يأخذ يوتيرن"، موضحا أن المسلسل اجتماعي بامتياز، ويعكس حياة الأسر المصرية ويتناول قصة الثقة، حيث لا يجب على الإنسان أن يمنح الثقة المطلقة لكل الناس.

وتابع: "بنتكلم عن حاجات كتيرة، منها الثقة، لأن ممكن الطعنة بتيجي من أقرب صديق وأقرب ناس ليك في ظل السوشيال ميديا وعصر الأكاذيب، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية أخرى مثل الطلاق والزواج".