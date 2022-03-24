شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ينعى المطرب عصام خطاب عضو مجلس إدارة النقابة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، المطرب عصام خطاب، الذى رحل عن عالمنا اليوم، وغرد هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" البقاء لله بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندرية داعيآ من الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء ولأهله وأسرته الصبر والسلوان".



هانى شاكر

وأطرب مؤخرا النجم هاني شاكر جمهور محافظة قنا بأجمل أغانيه فى الحفل الذى أحياه ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الثانية، وقدم عددا كييرا من أغانيه منها "أمرك إيه.. ولوسمحتوا.. وعلى الضحكاية.. وياريتني.. ونسيانك صعب أكيد.. ولسة بتسألى"، كما غنى للعندليب أغنية "جانا الهوا"، ورفع الحفل شعار كامل العدد .

وبدأ النجم هانى شاكر حفله الغنائى بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام في قنا في دورته الثانية بأغنية "بلدى" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقال أثناء وقوفه على خشبة المسرح أن مهرجان دندرة يقام فى أحسن محافظة التى تتميز بطيبة شعبها وأنا جاى النهاردة علشان أسعدكم وأقدم كل اللي نفسكم فيه.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد شارك فى حفل توزيع حفل جوائز ‏JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدم كاظم الساهر أغنية "أحبينى".