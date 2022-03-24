شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يهنئ منتخب السعودية بالتأهل لكأس العالم: شرفتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، المنتخب السعودى لكرة القدم، بعد تأهله لكأس العالم التى ستقام في قطر 2022، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"مبروك للشعب السعودي والمنتخب السعودي والعرب بتأهل المنتخب لكاس العالم شرفتونا".



محمد هنيدى

وحسم منتخب السعودية تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التى ستقام في قطر 2022 ، قبل مواجهة نظيره منتخب الصين مساء اليوم الخميس مستفيدا من فوز اليابان على استراليا بهدفين دون رد.

ويعتبر منتخب السعودية أول منتخب عربي تأهل بالفعل إلى مونديال 2022، في انتظار 4 منتخبات أخري مصر، الجزائر، المغرب، وتونس، فضلا عن قطر المنظم للبطولة.

وكذلك يعتبر الأخضر السعودي أكثر المنتخبات العربية تأهل للمونديال فى التاريخ بعدما حسم تأهله للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى ، حيث باتت السعودية أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة فى أعوام 1994 ، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.

وحسم اليابان تأهله رسميا رفقة السعودية الى المونديال بينما سيخوض منتخب استراليا صاحب المركز الثالث الملحق الاسيوي.

حسم منتخب اليابان تأهله مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بعدما انتزع فوزا غاليا من مضيفه منتخب استراليا بهدفين دون رد فى الوقت القاتل، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم على ملعب استراليا ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية فى تصفيات اسيا المؤهلة.