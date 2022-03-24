شكرا لقرائتكم خبر عن هل غارت من سعاد حسنى.. 5 تصريحات جعلت سميرة أحمد تتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سميرة أحمد مؤشرات البحث علي جوجل، "التريند"، وذلك بعد تصريحاتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وكان أكثر تصريح أثار الجدل وجعل سميرة أحمد تتصدر التريند هو تصريح حول علاقتها السندريلا الراحلة سعاد حسني وهل كانت تغار منها، وفي هذا السياق نرصد 5 تصريحات لسميرة أحمد أثارت الجدل حولها وجعلتها تتصدر التريند مؤخرا.

1-ردت سميرة احمد علي سؤال هل غارت سعاد حسني منها قائلة "سعاد حسنى حبيبتى، وعمرنا ما غيرنا من بعض، كانت فنانة شاملة، وجارتى، ولن يجود الزمان بممثلة مثلها، وكنت بروح خصيصا أتفرج عليها فى كواليس البنات والصيف".

2- كشفت سميرة أحمد كواليس أول لقاء لها مع الفنان أنور وجدى، وقالت: "اخترنى بين عدد من البنات فى (حبيب الروح)، عشان أقول جملة واحدة (تشربى شامبانيا يا ليلى هانم)، رحت أقبض وطلبت منه جنيه ونص عشان اتكلمت بعدما كان أجرى جنيها واحدا لكنه رفض، وقال لى: "أنت هتبقي نجمة على فكرة.. وعملت بعد كدة معه فيلم ريا وسكينة وبعده فيلم بطولة أمامه".

3- كشفت سميرة أحمد خلال الحلقة قصة "مقلب" من تخطيطها فى وحش الشاشة فريد شوقى فى كواليس "امرأة مطلقة"، قائلة: "فريد شوقى كان بيخاف من أى حاجة رغم إنه وحش الشاشة، عملت فيه مقلب وكتبت ورقة مكتوب فيها: المدعو فريد شوقى مطلوب فى قسم الهرم وتركتها فى استوديو نحاس.. وبعد اكتشافه المقلب كان مصدوم".

4- كشفت سميرة أحمد أن فيلم "أم العروسة" كان من المقرر أن يعرض فى مهرجان كان، إلا أن ذلك لم يحدث لأن الموسيقى ليست أصلية ومأخوذة من موسيقى عالمية.

5-قالت سميرة أحمد " مسلسل "امرأة من زمن الحب" كان مكتوبا لفاتن حمامة لكنها لم تقدمه فوافقت عليه. وشفت كريم عبد العزيز فى (اضحك الصورة تطلع حلوة)، عجبنى وكلمت والدته عشان يشتغل معايا، لكنه كان فى إسكندرية، ساب إسكندرية وجه بسرعة، ولغاية دلوقتى يقول: أنا مانساش فضل مدام سميرة".