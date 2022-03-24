وفاة المطرب عصام خطاب.. وهاني شاكر ينعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، المطرب السكندري عصام خطاب بعد صراع مع المرض.

ونعى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، في بيان له، عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، المطرب الراحل.

وكتب "شاكر" عبر حسابه بموقع تويتر: "البقاء لله، بمزيد من الحزن والأسى، أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب، عضو مجلس نقابة االإسكندرية، داعيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء ولأهله وأسرته الصبر والسلوان".

المطرب عصام خطاب، قدم خلال مشواره عددا من الأغاني الشعبية، منها: "العين بالعين"، و"حقي"، و"بحري"، كما أعاد توزيع عدد من الأغاني القديمة.