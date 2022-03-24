نجوى كرم تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها: "ينعاد عليكي يا نجمة الجماهير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

وكتبت "نجوى" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "عيدك فرحة لكل محبينك، ونحنا منحبك ومنقلك ينعاد عليكي يا نجمة الجماهير، عيد ميلاد سعيد".

وردت الفنانة نادية الجندي قائلة: "ميرسي يا حبيبتي، وإنتي طيبة وبألف خير، بشكرك على معايدتك الجميلة".

الفنانة نادية الجندي من مواليد 24 مارس، لقبها الجمهور بلقب "نجمة الجماهير"، وخلال مشوارها الفني نافست كبار النجوم في شباك التذاكر، وحققت أعمالها نجاحا كبيرا.

ومن اشهر أعمال الفنانة الكبيرة نادية الجندي: (الإمبراطورة، الباطنية، عصر القوة، اغتيال، بونو بونو، مهمة في تل أبيب، شبكة الموت، الإرهاب، وكالة البلح، 48 ساعة في اسرائيل) وغيرها من الأعمال الناجحة.