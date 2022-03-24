محمد هنيدي يحتفل بصعود المنتخب السعودي لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة المنتخب السعودي، بعد صعوده لكأس العالم في نسخته القادمة 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

ونشر "هنيدي" صورة للمنتخب السعودي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق "هنيدي" على الصورة قائلا: "مبروك للشعب السعودي والمنتخب السعودي والعرب بتأهل المنتخب لكأس العالم، شرفتونا".

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب السعودي "الأخضر" لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، واستغل المنتخب السعودي فوز اليابان على أستراليا، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم، اليوم الخميس، ليضمن الحصول على أحد المركزين الأول والثاني المؤهلين مباشرة لكأس العالم