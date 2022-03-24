الفنانة رحاب حسين تتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان الكوميدي أحمد سعد "ميشو" عن تعرض زوجته الفنانة رحاب حسين، لحادث سيارة اليوم الخميس.

ونشر "ميشو" صور للسيارة وقد تحطمت من الجزء الأمامي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق "سعد" قائلا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة، الحمد لله هي بخير".

يذكر أن الفنانة رحاب حسين شاركت في عدد من الأعمال أبرزها: (نسل الأغراب، خيانة عهد، أرض النفاق، حكايات بنات، صاحب السعادة، سيدنا السيد، ابن ليل) وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنانة رحاب حسين فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض في الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وشارك في بطولته: سمير صبري، أحمد وفيق، أحمد مجدي، ياسمين الخطيب، ومن إخراج مجدي أحمد علي.