طارق الشناوي لمصراوي: نادية الجندي نجمة شباك استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنانة نادية الجندي نجمة شباك استثنائية في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وأضاف الناقد الكبير في تصريح خاص لمصراوي: "لما بنتكلم عن نجوم الشباك في المطلق رجل أو امرأة لازم يصعد اسم نادية الجندي في المقدمة، هي الوحيدة اللي نافست عادل إمام مش تفوقت عليه ولكن نافسته بقوة في الفترة الذهبية".

وتابع: "نادية الجندي سبقت عادل إمام في نجومية الشباك لأنها بدأت من منتصف السبعينات أن تبقى نجمة شباك، وفي فترة النجومية القوية لعادل إمام من االثمانينات لمطلع الألفية كانت موجودة كنجمة لها اسم جاذب للجمهور".

وأوضح "الشناوي" أن المهرجانات الكبرى تكرم نجوم الشباك، ليس فقط الممثلين العظام، لأن القدرة على الجذب منحة إلهية، ونادية الجندي كان لديها هذه المنحة لفترة طويلة نسبيا.

واستكمل: "صحيح في الألفية التالتة الأمور بدأت تتغير والجمهور تغير، بدليل إن عادل إمام من 2010 مقدمش أفلام، لكن نادية الجندي تستحق كل تقدير وحفاوة، هي قدمت على مستوى فن أداء الممثل أداء يقترب من النمطية لكن القوة الحقيقية عند نادية الجندي إنها نجمة شباك استثنائية".

وأضاف الشناوي: "نجوم الشباك عددهم محدود في الحياة والإبداع سواء رجال أو نساء، ونادية الجندي حققت هذا الأمر بقوة ورسوخ ولها أعمال تخترق حاجز الزمن، على الرغم من أن لها صبغة تجارية فهي لم تقدم أفلام بما يطلق عليها فنية، وكان أغلب اختياراتها تجارية لأنها كانت صاحبة القرار وصاحبة العصمة".

وتابع: "أنا بسمي النجوم دول أصحاب العصمة، وهما النجوم اللي بيختاروا العمل الفني والمخرج وأحيانا فريق العمل اللي بيشاركه التمثيل دول حالات قليلة منهم نادية الجندي".

وأشار إلى أنه لا يضع نادية الجندي من ناحية فن أداء الممثل في المرتبة الأولى، لأنها تقدم شخصية فيها الصورة الذهنية التي رسختها عند الجمهور، فيصبح هناك نوع من أنواع التكرار.

وأضاف: "رغم ذلك يجب أن نتوقف أمام الجانب المضيء والاستثنائي عند نادية الجندي وأنها نجمة شباك من الأسماء القليلة النادرة طوال تاريخ السينما المصرية والعربية".

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "النجم سيلفستر ستالوني كرم في العديد من المهرجانات منها كان وفينسيا وعندنا في الجونة، هنا يتم تكريم نجم شباك، ونجم الشباك في العالم يتم تقديره كثيرا، ليس فقط الممثل العتويل لكن الممثل الجاذب، ونادية الجندي توضع في مقدمة هذا الفصيل من نجوم الشباك في مصر والعالم العربي".