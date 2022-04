بالصور.. شركة سيارات تحتفي بـ”جيمس بوند” على طريقتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

كشفت لاند روفر عن نسخة خاصة من موديل ديفندر 90، توثق بها الاحتفال بمرور 60 عاما على طرح أول جزء من أفلام جيمس بوند.

هذه النسخة الخاصة من الموديل، ستحمل من الخارج تصميم لشعار العميل جيمس بوند 007، كما ستحمل عناوين كافة أفلام جيمس بوند التي طرحت من قبل.

وستشارك بها لاند روفر في منافسات سباقات Bowler Defender Challenge لعام 2022، التي تقام في شمال ويلز.

ونقل موقع “موتور وان” اللقطات الخاصة بهذه النسخة الفريدة من موديل ديفندر 90، والتي أعلنت لاند روفر عن أن سائقها في منافسات Bowler Defender Challenge سيكون مؤدي مشاهد المخاطر في عدد من أفلام جيمس بوند السابقة، السائق الخبير “مارك هيجنز”.

وحل “هيجنز” محل النجم دنيال كريج في عدد كبير من مشاهد المطاردات والمخاطر في كل من فيلم Quantum of Solace و فيلم Skyfall وفيلم Spectre وفيلم No Time to Die، وهي أربعة أفلام من أصل 5 جسد بها دانيال كريج شخصية جيمس بوند الشهير.

وهذه النسخة الخاصة من موديل ديفندر 90، تعمل بمحرك ينتج قوة 296 حصانا، بعزم دوران 295 لفة/قدم، مع إطارات بقياس 18 بوصة.

وصنعت لاند روفر عدد محدود من النسخ من هذا الطراز بإجمالي 300 سيارة، ستطرحها للبيع بالولايات المتحدة بتكلفة 114,600 ألف دولار.