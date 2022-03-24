بسبب هذا السؤال .. نادين نسيب نجيم تنسحب من لقاء في الموريكس دور

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 03:54 مساءً - أجرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقابلة مع مراسلة قناة MTV اللبنانية على هامش حضورها لحفل الموريكس دور .

وخلال المقابلة طرحت مراسلة قناة MTV سؤالا على نادين نسيب نجيم حول الفنان الذي إذا عرض له عمل في شهر رمضان سوف تتابعه .

لترد نادين نسيب نجيم عليها قائلة : ” سأخبرك ونحن نحتسي القهوة ” .. ثم انصرفت وانسحبت من اللقاء بعد أن قامت باحتضان المراسلة .

يذكر أن حفل توزيع جوائز الموريكس دور كان قد أقيم مساء الأحد 20 مارس في أتلانتس دبي وذلك في دورته الأولى التي جاءت تحت شعار ” مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي (2000- 2022) ” .