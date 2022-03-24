كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 03:54 مساءً - أجرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقابلة مع مراسلة قناة MTV اللبنانية على هامش حضورها لحفل الموريكس دور .
وخلال المقابلة طرحت مراسلة قناة MTV سؤالا على نادين نسيب نجيم حول الفنان الذي إذا عرض له عمل في شهر رمضان سوف تتابعه .
لترد نادين نسيب نجيم عليها قائلة : ” سأخبرك ونحن نحتسي القهوة ” .. ثم انصرفت وانسحبت من اللقاء بعد أن قامت باحتضان المراسلة .
يذكر أن حفل توزيع جوائز الموريكس دور كان قد أقيم مساء الأحد 20 مارس في أتلانتس دبي وذلك في دورته الأولى التي جاءت تحت شعار ” مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي (2000- 2022) ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هذا السؤال .. نادين نسيب نجيم تنسحب من لقاء في الموريكس دور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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