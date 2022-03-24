طليق أصالة يعلّق على صورته مع زوجها الحالي: “تجاوزت المراحل القديمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاقت الصورة، التي جمعت بين زوج أصالة الأول ووالد ابنيها شام وخالد، مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، تداولاً واسعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورهما سوياً يضحكان خلال زفاف ابنتهما شام حيث بدا الاثنان كأنهما صديقان مقربان.

ورد المنتج أيمن الذهبي على الجدل المثار، خلال الآونة الأخيرة، حول الصورة التي جمعته بالزوج الحالي لطليقته الفنانة أصالة.

وقال أيمن الذهبي، في تصريحات تلفزيونية: “أن يلتقط رجل صورة مع زوج طليقته أمر غريب، ولسنا معتادين عليه في الوسط الفني أو الوسط الاجتماعي، لكنني أتمتع بقدر كافٍ من التحضر والرقي، وتجاوزت المراحل القديمة التي اعتاد الجمهور عليها”.

وأضاف أيمن الذهبي: “هؤلاء أبناؤنا، ومن واجبنا أن ندعمهم ونقف إلى جانبهم ونشعرهم بالسعادة، ولابد أن نتعب من أجلهم من الآن وحتى آخر يوم في العمر”.

أما عن كواليس الصورة التي جمعته بفائق حسن، فقال الذهبي إن هناك صورة جمعته بالشاعر العراقي، وزوجته السابقة أصالة، وابنته شام وأبناء أصالة، وحينها أخبره بأن هذه الصورة سوف تثير جدلاً واسعاً عبر الإنترنت، إلا أن فائق لم يقتنع وطلب منه أن يلتقطا صورة معاً.

وعبر أيمن الذهبي عن احترامه الشديد لزوج طليقته الحالي، مشيراً إلى أنه يحترم أصالة، ويعامل أبناءه بشكل جيد، وهذا سبب كافٍ لاحترامه والتعامل معه؛ لذا كان أول المهنئين لأصالة بزواجها منه، لافتاً إلى أنه أفضل منه في أشياء كثيرة.

جدير بالذكر أنه احتفلت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء، مساء الإثنين 21 مارس الجاري.

ووجد الداعية الإسلامي مصطفى حسني في عقد القران؛ لإتمام مراسم الزواج.