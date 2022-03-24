شكرا لقرائتكم خبر عن إيريس نوبلوش أول سيدة تتولى رئاسة مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي عن تولى إيريس نوبلوش منصب رئيس المهرجان، لتصبح بذلك أول رئيسة للمهرجان ، على أن تتولى منصبها في الأول من يوليو، وتستمر لمدة ثلاثة سنوات من عمر دورات المهرجان 2023 و 2024 و 2025.

وقالت إيريس نوبلوش في بيان صحفي لمهرجان كان، "أشعر بالفخر الشديد لأن فرنسا انتخبتني رئيسة لمهرجان كان، فقد دافعت دائمًا عن السينما طوال مسيرتي المهنية ، سواء في فرنسا أو على الصعيد الدولي ، ويسعدني أن أكون قادرة على تقديم كل ما لدي حتى يظل هذا الحدث العالمي مؤثرًا، لا أطيق الانتظار لبدء مناقشة جماعية مع مجلس الإدارة، وأود أن أشكر بيير ليسكيور على العمل الرائع الذي قام به للمهرجان على مدار السنوات الثماني الماضية.

يذكر أن الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير في الدورة الـ73 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى فى أىّ من أقسام المهرجان، ودارت أحداث الفيلم في 15 دقيقة حول شاب سنه 16 عاما، يجري رحلة ، حيث يرغب في الوصول لهدف محدد، ويصله في نهاية الفيلم.