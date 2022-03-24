شكرا لقرائتكم خبر عن بفوتو سيشن جديد.. مصطفى شعبان فى كواليس مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الفنان مصفى شعبان صورا له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من كواليس مسلسله الجديد دايما عامر الذي سيعرض في رمضان 2022



مصطفى شعبان من كواليس مسلسله الجديد

والمسلسل من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء ابراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي والنجم صلاح عبدالله، تأليف مايكل عادل و أيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.



مصطفى شعبان من كواليس دايما عامر



مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر



مصطفى شعبان في رمضان 2022



مصطفى شعبان

طرحت شركة الباتروس المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر"، البرومو الترويجى الرسمي للعمل منذ أيام، والمقرر طرحه في الموسم الرمضانى بعد أيام، ونجح البرومو في كسب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور، حيث تجاوز 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر بالبرومو العديد من المواقف الكوميدية التي دارت بين أبطال العمل، فيما يعتبر المسلسل تحدي جديد بالنسبة لمصطفى شعبان.

ويتناول مسلسل دايمًا عامر مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.