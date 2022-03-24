شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة لطارق الشيخ: حمد لله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة له هو وطارق الشيخ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يطمئن فيها الجمهور على حالة طارق الشيخ الصحية بعد خروجه من المستشفى وفأل عبد الباسط "الحمد لله أخويا وعشرة عمري ابو شهاب طارق الشيخ بقي كويس وبخير الحمد لله يا غالي"



عبد الباسط يطمئن الجمهور على طارق الشيخ

وفي وقت سابق طمأن المطرب الشعبي طارق الشيخ جمهوره على حالته الصحية ، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين دخل عى إثرها المستشفى .

وكشف طارق الشيخ عن تفاصيل تحسن حالبته الصحية وخروجه من المستشفى من خلال تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا " ".اخواتي واصحابي وجمهوري الحبيب قد ايه اتأكدت اني غالي عليكم ، واحب اشكركم علي سؤالكم عليا وانا بخير الحمد لله خرجت من المستشفي وفي البيت بفضل ربنا ودعواتكم ليا"

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغانى متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.