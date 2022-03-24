شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يصل السعودية استعدادًا لإحياء حفل غنائى فى موسم الرياض .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم محمد حماقى إلى الرياض فى المملكة السعودية، استعدادا لإحياء حفل فى موسم الرياض الليلة، ونشر حماقى فيديو عبرحسابه الرسمى بتويتر قبل قليل، ويظهر فيه حماقى وهو يتجه لركوب الطائرة، قبل أن يصل إلى الرياض.



حماقى



حماقى يستعد لركوب الطائرة

ويحيى كل من الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا، اليوم في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة للعامة للترفيه، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهوره الكبير في الوطن العربى.

أما محمد حماقى أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".

وكانت آخر البومات النجم محمد حماقى، هو ألبوم "يا فاتنى" الذى طرحه كاملًا عبر موقع يوتيوب، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء الذى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.