نجل حنان ترك يطلب من الجمهور الدعاء لوالدته

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 مساءً - كشف ” آدم خطاب ” نجل الفنانة المصرية المعتزلة ” حنان ترك ” عن تعرض والدته لوعكة صحية في منشور له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على تطبيق إنستجرام .

فكتب آدم خطاب في منشوره مطالبا الجمهور بالدعاء لوالدته بالشفاء دون أن يكشف عن طبيعة الوعكة الصحية قائلا : ” أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي ” .

يذكر أن الفنانة المعتزلة حنان ترك كانت قد أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا وبعد عدة أيام طمأنت محبيها ومتابعيها على تعافيهم من الفيروس .