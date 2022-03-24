طليق أصالة أيمن الذهبي عن فائق حسن : ” هو أحسن مني “

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 مساءً - أجرى المنتج ” أيمن الذهبي ” طليق الفنانة السورية ” أصالة ” مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي مع الإعلامي ” ربيع هنيدي ” علق من خلالها على الجدل المثار حول الصورة التي التقطت له في حفل عقد قرآن إبنته شام برفقة زوج أصالة ” فائق حسن ” والتي بدا فيها الإثنان وكأنهما أصدقاء مقربين .

فأشار أيمن الذهبي إلى أن سبب ما أثير حول هذه الصورة يرجع إلى أنه يعتبر أمرا غريبا وغير معتاد سواء بالوسط الفني أو بالوسط الاجتماعي أن يتعامل بهذا الشكل أو يلتقط شخص لصورة مع زوج طليقته .

وأضاف الذهبي أنه يتمتع بقدر كاف من الحضارة في التعامل وأنه تجاوز المراحل والمهاترات القديمة منذ سنوات طويلة .. مؤكدا على أن الشئ المهم بالوقت الحالي هو التفكير بالأولاد ودعمهم والوقوف إلى جانبهم والتعب من أجلهم .

وعن كواليس هذه الصورة وسبب ضحكاتهم التي بدت بها قال : ” كنا عم نتصور أنا وأصالة وفايق وشام وسليم وأحمد فكنا بكادر واحد .. وبعد ما صور المصور الصورة قولتله لفايق على فكرة هالصورة بدها تكسر الدنيا، قالي لأ تعا لجنبي نتصور لحالنا هالصورة اللي هتكسر الدنيا وقعدنا نضحك عليها ” .

وأضاف أيمن الذهبي متحدثا عن زوج أصالة فائق حسن : ” أنا بحياتي ما اجتمعت بالعريان ولا اتصورت معه، بس فايق شاب طيب وإبن ناس وما سمعت عنه إلا كل خير وما بيعامل الولاد وأصالة إلا بأحسن معاملة فاحترمته طبعا على هالشئ عشان هيك رضيت اتصور معه وسلمت عليه .. والحقيقة هو يمكن شخص أحسن مني بمطارح وأنا بحترمه جدا ” .

كما أعرب المنتج أيمن الذهبي عن سعادته وفرحته البالغة بعقد قرآن إبنته شام متمنيا أن يعيش هذه الفرحة كل أب .. كما تمنى السعادة والتوفيق لإبنته في حياتها .

وكانت شام الذهبي قد نشرت صورة لوالدها وزوج والدتها فائق حسن عبر حسابها على تطبيق إنستجرام من حفل عقد قرآنها على رجل الأعمال ” أحمد هلال ” الذي أقيم يوم الإثنين الماضي واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وكتبت في تعليقها عليها : ” رُزقت بوالدين ” .