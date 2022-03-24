شاهد.. لميس الحديدي تكشف لأول مرة عمرها الحقيقي على الهواء: “مجرد رقم ومش حاسة شكلي اتغير”.. لن تتوقعه أبدًا

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 مساءً - تصدرت اهتمام الإعلامية المصرية لميس الحديدي الجمهور خلال الأيام الماضية والترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلت على المتابعين في حلقة برنامجها “كلمة أخيرة“، وكشفت عن عمرها الحقيقي لأول مرة

وخلال تقديمها فقرة عن حياة النساء بعد عمر الخمسين، كشفت الإعلامية المصرية عن عمرها الحقيقي لأول مرة وأكدت أنها تخطت سن الخمسين منذ فترة، لكن بالنسبة لها فإن العمر مجرد رقم ولا تهتم بفكرة التقدم في العمر طالما مازالت تستطيع الإهتمام بنفسها وفعل ما تريده

وأكدت لميس أن المجتمع ينظر نظرة مختلفة للنساء لمن هم فوق عمر الخمسين على اعتبارهن لا يستطعن مواصلة حياتهن بشكل طبيعي، وأضافت: “السن مش معيار للحكم على المرأة والإنسان عمومًا.. وبعترف أمام الناس، أيوة أنا عديت سن الخمسين.. هل دا أثر عليا؟ مش عارفة، أنا بلبس نفس اللبس وباخد بالي من وزني.

وأشارت إلى أنها لا تهتم بالتقدم في العمر والاقتراب من سن الـ60 طالما كانت بصحة جيدة، وأضافت: “عمري ما فكرت في القصة دي، السن بالنسبة لي هو مجرد رقم، وأي حد يسألني بقوله عادي جدا، دون خوف أو قلق”.

لميس الحديدي منذ بدايتها حتى اليوم

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969. والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري. متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين.

تخرجت الإعلامية لميس الحديدي من كلية السياسة والإقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة واتجهت للعمل الصحفي، كما حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية

بدأت لميس الحديدي حياتها المهنية في جريدة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الإقتصادية ثم انتقلت للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية منها برنامج “اتكلم”، برنامج “مانع وممنوع”، برنامج “الإختيار الأصعب”، برنامج “من قلب مصر” وبرنامج “فيش وتشبيه”.

في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، إنتقلت إلى شكبة قنوات CBC حيث قدمت برنامج “نصف الحقيقة” وتقدم حالياً برنامج “كلمة أخيرة” على قناة اون وذلك بعد تقديمها برنامج “هنا العاصمة” على CBC كما تكتب مقالات رأي في جريدة المصري اليوم.

الإعلامية لميـس الحديدي التى تألقت من خلال “كلمة أخيـرة” على قناة ON، استطاعت أن تثبت للجميع جداراتها وبراعتها في تقديم كافة المواضيع السياسية والإقتصادية والفنّية، وتكوين جمهور كبير جدًا على قناة ON بسبب الشخصيات المصرية البارزة والنجوم الكبار التي تستضيفهم فى البرنامج.

نورت