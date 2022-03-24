“مين الممثل اللي حبيتيه وكان نفسك تتجوزيه بس مكانش ينفع؟”.. ليلى علوي تجيب دون تردد.. لن تتوقع من يكون!

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 مساءً - إستضافت النجمة إسعاد يونس -في لقاء سابق- الفنانان ليلى علوي وأحمد خليل أبطال المسلسل الشهير “حديث الصباح والمساء” في برنامج “صاحبة السعادة“، وكشف الفنان الراحل أحمد خليل عن مدى إعجابه بزميلته الفنانة ليلى علوي من خلال وصلة غزل على الهواء.

حيث أشاد الراحل أحمد خليل برقي زميلته ليلى علوي أثناء تصويرهما مسلسل “حديث الصباح والمسـاء”، ليسرد موقفًا شهده بنفسه وهو أنه وجدها ذات مرة تركض قائلة: “يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني”، معتبرًا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

فجاء رد فعل ليلى علوي لطيفًا على حديث زميلها أحمد خليل عنها قائلة له: “أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه”، وهنا تدخلت إسعاد يونس بطرافتها المعهودة قائلة: “مش معقولة قصة الحب اللي ديرة قدامنا ديه”، وفي هذه اللحظة كشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: «لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك».

وأكمل «خليل» مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: “أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم”، فلم تتراجع «علوي» عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: “حبيبي .. والله بحبك أوي”، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد .

” أحلى عطا في حياتي ” .. ليلى علوي ترثي الفنان أحمد خليل بكلمات مؤثرة

هذا وقد نعت الفنانة ” ليلى علوي ” وفاة الفنان ” أحمد خليل ” الذي رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي عام 2021 عن عمر ناهز ال 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت الفنانة ليلى علوي صورة برفقة الفنان الراحل خلال استضافتهما ببرنامج “صاحبة السعادة” وصورة أخرى من العمل الوحيد الذي جمعهما وهو مسلسل حديث الصباح والمساء .

وكتبت في تعليقها على الصور متحدثة عنه وعن ذكرياتها معه : “تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء .. كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وإنسان راقي جدا في تعاملاته” .

وتابعت ليلى علوي : “حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم .. مش قادرة أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه .. رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه .. وداعا عطا المراكيبي .. أحلى عطا في حياتي” .

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