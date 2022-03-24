شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حنان ترك يطلب الدعاء لوالدته بالشفاء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة المعتزلة حنان ترك تمر بحالة صحية صعبة، حيث كشف ابنها آدم عن تعرض والدته لأزمة صحية دون الكشف عن أى تفاصيل توضح تفاصيل الحالة أوالمرض المصابة به، وذلك عبر خاصية الاستورى لصفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وقال آدم نجل الفنانة حنان ترك عبر الاستوري الخاصة به : " أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي".



نجل حنان ترك

وكانت الفنانة حنان ترك، قد طمئنت جمهورها، منذ فترة على حالتها الصحية هى وأسرتها، وكشفت أنها تتعافى وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا، وقالت عبر تويتر :"الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".