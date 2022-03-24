شكرا لقرائتكم خبر عن طليق أصالة عن صورته مع زوجها الحالى: هلا دور ولادنا نفرح فيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الذهبي زوج المطربة أصالة نصري الأول ووالد تفاصيل لقائه بزوج طليقته فائق حسن، خلال حفل زفاف ابنة الأول شام الذهبي، وذلك بعد ظهوره في صور برفقة فائق حسن، وقال أيمن الذهبي زوج أصالة نصري الأول في تصريحات تليفزيونية "الحمدلله أتمتع بقدر كافي من الحضارة حتى تجاوزت المراحل القديمة منذ سنوات و هلا دور ولادنا نفرح فيهم".

وكانت قد كشفت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة عن صور جديدة من عقد قرانها، وظهرت في الصورة برفقة زوجها، ووالدتها وزوج والدتها فائق حسن، كما ظهر فائق حسن زوج أصالة الحالي برفقة أيمن الذهبي زوج أصالة الأول، وعلقت شام علي الصور التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ " اقدر دلوقتي اقولك جوزي".

والد شام الذهبى مع العريس والد شام الذهبى مع العريس

زوج أصالة الأول والزوج الحالى زوج أصالة الأول والزوج الحالى

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".

وكانت النجمة أصالة، قد طرحت أغنيتها "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.