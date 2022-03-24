شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الشارقة المسرحية يكرم المشاركات فى ندوة المرأة وتحديات الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان أيام الشارقة المسرحية المخرجات والباحثات المشاركات في البرنامج الثقافي للدورة 31 والذي تمثل في ندوة بعنوان " المرأة العربية وتحديات مهنة الإخراج المسرحي " حيث كرمت الباحثة والدكتورة المصرية هادية موسي عبد الفتاح ، كما كرمت الفنانة والمخرجة التونسية وفاء الطبوبي ، وأيضا الفنانة والمخرجة الأردنية دلال فياض ، والفنانة المخرجة الإماراتية الهام محمد .

قدمت كل مخرجة شهادة حول عمل المرأة العربية بمهنة الاخراج وأهم التحديات التي تواجهها ، خاصة أن التحديات تختلف من دولة أخري فما تواجهه المخرجة في تونس ربما يختلف عما تواجهه في مصر وفي الإمارات والأردن ، فالتجارب تختلف باختلاف الثقافات واختلاف النظر والتعامل مع النساء في كل بلد عربي .

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.