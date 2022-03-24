شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات مسلسل"suits بالعربى" وطبيعة أدوارهم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "suits بالعربي" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي مكثف تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، بشكل حصري على قناة cbc ومنصة watch it، حيث يعد المسلسل هو العمل الوحيد في دراما رمضان هذا العام المأخوذ من فورمات أجنبي، اذ يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "suits" الذي تم عرض أول مواسمه عام 2011.

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا والتلاعب فيها، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة هو الأكبر في البلد، الأول هو زين ثابت (اسر ياسين) المحامي الأبرز في المكتب، ويتميز بالذكاء والثقة بالنفس، ويراه الكثيرين بأنه مغرور خاصة في طريقة تعامله مع القضايا التي يتم توكيله فيها.

ثاني الشخصيات آدم منصور (أحمد داود) الذى أصبح يعمل في أكبر مكتب محاماة بمصر، رغم أنه لم يكن يذاكر أثناء دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، وعمله حاليًا كمحامي تحت التمرين، ويرى آدم أنه لا توجد ست لا تحبه إلا انه يدخل في علاقة حب مع ليلى رضوان والتي لم تبادله نفس الشعور في البداية.

أما الشخصية الثالثة في المكتب وهى فريدة المسيرى (صبا مبارك) وهى صاحبة شخصية قوية، ومتحكمة في العديد من الأمور، كما أنها صاحبة القرار الأول والأخير معظم القرارات وخلال الحلقات سيتضح دورها الكبير داخل المكتب وكيفية ادارتها للأمور.

وتظهر كاميليا أشرف (ريم مصطفى) وهى سكرتيرة زين ثابت، وتتميز شخصية كاميليا بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى ولها التأثير الأكبر داخل المكتب.

الشخصية الخامسة هي ليلى رضوان، التي تحب الأكل ورغم شطارتها في العمل إلا انها لم تصبح محامية، وتواجه محاولات من آدم منصور للتقرب منها إلا أنها تصده دائما حتى تجمعهما قصة حب، وتأتى شخصية قدرى الزيات (محمد شاهين) الذى يتميز بالصرامة مع المحامين في المكتب، ويراه الكثيرين بأنه رخم بسبب طريقة تعامله مع باقى الموظفين.

مسلس"suits بالعربى" سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ملك بدوى، سارة عبد الرحمن، ليلى حسين وعدد آخر من الفنانين.