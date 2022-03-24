شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أحمد حلاوة عن حالة والدها الصحية: يبقى الوضع على ما هو عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هبة حلاوة ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حالة والدها كما هى ولم يحدث تطور كبير، إذ يتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، مؤكدة: "يبقى الحال كما هو عليه".

وكانت هبة أحمد حلاوة قد طالبت جمهور الفنان أحمد حلاوة ومحبيه بالدعاء له فى ظل حالته الحرجة، وقالت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعوله".

وكان أحمد حلاوة قد طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، الأسبوع الماضى، مؤكدا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.

وكتب حلاوة، عبر حسابه على فيس بوك: "إلى كل حبايبى وأصدقائي وأولادى، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروها فى أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها".

وأضاف حلاوة: "اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندى خالص".

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة. وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.