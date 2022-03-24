شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية " رحل النهار " تختتم عروض أيام الشارقة المسرحية وغدًا حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم مهرجان " أيام الشارقة المسرحية " برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وإدارة أحمد أبورحيمة ، عروضه اليوم في قصر الثقافة بعرض مسرحية " رحل النهار " تأليف إسماعيل عبد الله ، وإخراج محمد العامري لفرقة مسرح الشارقة الوطني .

ويشهد مسرح قصر الثقافة،غدا، أيضا حفل ختام الدورة 31 للمهرجان العريق وسيتم اعلان الجوائز وتوزيعها بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة .

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.