لن تصدق من هي زوجة النجم فتحي عبدالوهاب.. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل “ليالي الحلمية”

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 11:50 صباحاً - تداول الكثير من محبي الفنان والممثل المصري القدير فتحي عبد الوهاب تساؤلات عديدة حول حياته الشخصية التي يحرص دائمًا على إبقائها بعيدًا عن الأضواء، وذلك للتعرف أكثر عليه وعلى زوجته، التي كشفت مؤخرًا خلال برنامج تلفزيوني قصة حبها معه .

بالإضافة إلى العديد من المعلومات التي ذكرتها عنه، والذي شكل مفاجأة كبيرة لدى جمهور الفنان ومحبيه، أنه متزوج من داخل الوسط الفني، فزوجته تعمل أيضًا في مجال التمثيل، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي أشهرها مسلسل “ليالي الحلمية“، إنها الممثلة المصرية عبير لطفي.

من هي زوجة فتحي عبدالوهاب:

بعد البحث أكتشفنا أنها المخرجة والممثلة مصرية عبير لطفي، بدايتها مع المسرح كانت على مسرح الطليعة مع المخرج الكبير سمير عصفور خلال العرض المسرحي القاهرة ٨٠ مع الفنان الراحل محمد عوض.

شاركت فى عدة أعمال مسرحية وتليفزيونية لكن الأقرب إليها مسلسلي “ضمير أبلة حكمت” و”الناس في كفر عسكر و كمخرجة مسرحيتها الجديدة ” بس إنت مش شامم” بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد عادل.

علاقة عبير لطفي وفتحي عبدالوهاب:

وكانت الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، قد كشفت أن زوجها الفنان فتحي عبدالوهاب يدعم المرأة، موضحةً أن المسرح كان سبب قصة الحب بينهما، حيث كانا حينها فى ورشة الفنان محمد صبحي.

وقالت “لطفي” خلال حلقة سابقة من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذى تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة “CBC“، إنهما فى الفن كائنات مستقلة، ولكنهما عملا سويا فى عمل من إخراجها. كما قدمت دور والدته فى أحد المسلسلات من بطولة دلال عبد العزيز، وكان مسلسل “الناس فى كفر عسكر”، مشيرةً إلى أن بيتهما عبارة عن شراكة، وما أعجبها فى فتحى عبد الوهاب أنه بنى آدم وإنسان ومثقف، وهناك كيمياء بينهما ومتفهم وليس “قماص”

بدايات فتحي عبدالوهاب:

استطاع فتحي عبدالوهاب خلال سنوات قليلة أن يخلق لنفسه مكانة بين نجوم جيله، رغم أنه لا يعترف أصلا بفكرة الجري وراء بريق الشهرة ولاتؤرقه مسألة البطولة المطلقة التي يسعي إليها الجميع.

بدأ فنيًا من الجامعة وبالتحديد من كلية التجارة، وكان ذلك على مستوى الهواية، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية، ذهب أحد أصدقائه للينين الرملي ومحمد صبحي، وقدم أوراقهم، وبالفعل نجح في الاختبار، مبتدئاً «بالعربى الفصيح» التي عرضت لثلاثة مواسم متصلة، لينطلق بعدها إلى سماء النجومية.

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