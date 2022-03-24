​جينيفر لوبيز تسترجع ذكريات “سيلينا” بعد 25 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ عدة صور لها وفيديوهات من فيلم سيلينا الذي جسدت فيه سيرة الفنانة المكسيكية ​سيلينا كوينتانيلا​ منذ 25 عاماً.

وكان فيلم سيلينا كوينتانيلا قد شكل علامة فارقة في حياة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وهو يتناول سيرة حياة واحدة من أشهر الفنانات في المكسيك في القرن العشرين، وأطلق عليها لقب ملكة تيجانو ميوزيك، وهو أسلوب موسيقي يمزج بين التأثيرات المكسيكية والأمريكية.

وفي أحد الفيديوهات ظهرت لوبيز في مقابلة أجرتها حينها مع الإعلامية أوبرا وينفري​، وأرفقت النجمة منشورها بتعليق كتبت فيه: “يا له من يوم خاص جداً… نحتفل بمرور 25 عاماً على سيلينا! نحتفل اليوم بإرث سيلينا وموسيقاها ونكرمها. هذا الفيلم يعني الكثير بالنسبة لي… سيلينا وعائلتها يعنون الكثير بالنسبة لي، وكنت محظوظة جداً عندما تم اختياري لأمثل دورها. لن أنسى أبداً هذه الفترة في حياتي، وإنه لشرف لي كفنانة أن أكون جزءاً من سحر هذا الفيلم”.

وفي سياق منفصل، اشترت ​جينيفر لوبيز​ وحبيبها الممثل الأميركي ​بن أفليك​ فيلا في لوس أنجلوس في منطقة ​Bel Air​ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الفيلا 10 غرف و17 حماماً موزعة على أكثر من 1800 متر مربع، إضافة لكونها تتمتع بمنظر رائع يطل على مدينة لوس أنجلوس، وتحتوي على حوض سباحة ومرآب للسيارات ومحيط آمن.

كما يوجد داخلها صالة للسينما وغرف استقبال واسعة، ومطبخ رئيسي مفتوح ومطبخان إضافيان لعاملي المنزل.