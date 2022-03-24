كاريس بشار تتصدّر بوستر “كسر عضم”.. “كل الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت شركة “كلاكيت ميديا” البوستر الرسمي لمسلسل “كسر عضم” بطولة النجمة السورية كاريس بشار وهو من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة “كلاكيت ميديا”.

ونشرت الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة البوستر والذي تصدره عدد من النجوم وفي مقدمتهم كاريس بشار وسامر اسماعيل وخالد القيش وفايز قزق ونادين تحسين بيك ونادين خوري كرم الشعراني.

كما نشرت كاريس البوستر الفردي الرسمي الخاص بها للمسلسل وعلّقت قائلةً: “كسر عضم.. كل الحب”.

ويتناول العمل عبر شخصيات محورية تشبه الحياة كثيراً بكسر العظم الذي سيعيشونه بين الظلم والعدل والحب والحزن والموت والبحث عن الأمان والصراع على البقاء في زمن الحرب بين ثلاث طبقات اجتماعية: المتنفذة والمتوسطة وضحايا القاع، ويعكس صورة المعنى الحقيقي لـ”كسر عضم” الذي يقع على الجميع.

كما نشر عدد من النجوم بوسترات شخصياتهم في المسلسل ومن بينهم النجمة السورية كاريس التي نشرت بوستر شخصيتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكذلك بقية نجوم العمل.

ولفتت كاريس الأنظار بالبوستر حيث بدت بإطلالة مختلفة وبشخصية تلفت الأنظار.

يشار إلى أن العمل سيعرض على تلفزيون أبو ظبي في شهر رمضان.