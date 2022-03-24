عمرو سعد يرفع منسوب التشويق بلقطة حصرية من “توبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو سعد، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل “توبة”، والذي يقوم ببطولته ومن المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2022 المقبل.

ورفع عمرو سعد منسوب التشويق للمسلسل، إذ نشر صورة جديدة له من الكواليس، وعلق عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” قائلًا: “توبة عمرو سعد مسلسل رمضان ٢٠٢٢ شاهد علي قنوات mbc مصر mbc العامة”.

ومسلسل “توبة” يأتي من تأليف عدد من المؤلفين الشباب الصاعدين، فيما تدور أحداثه في قالب إجتماعي شعبي، ويشارك إلى جوار عمرو سعد في بطولته الفنانون ماجد المصري، صبا مبارك، دياب وكريم عفيفي.