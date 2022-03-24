شكرا لقرائتكم خبر عن لى لى أحمد حلمى تشارك فيديو على التيك توك يوضح الشبه بينها وبين والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لي لي ابنة النجمين أحمد حلمي ومني زكي، عن فيديو جديد يوضح مدي التشابه بينها وبين والدها، وشاركت لي لي حلمي، متابعيها مقطع الفيديو مع والدها عبر حسابها بموقع "تيك توك".

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وأوضح الفيديو الشبة الكبير بينها و بين والدها أحمد حلمي وهما يضحكان أو يمزحان، أوفى موقف حزن الفيديو كشف انه في كل الحالات هناك شبه كبيربينهما ، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات و جاءت التعليقات كالاتي :"ربنا يحميها ، جميلة ربنا يخليهالك ، شبة بعض جدا".



احمد حلمي وابنته

غلي جانب آخر وجهت لي لي أحمد حلمى الابنة الكبرى للنجمة منى زكي وأحمد حلمي رسالة إلى والدتها احتفالاً بعيد الأم، وقالت فى لقاء تليفزيونى بإحدى الفعاليات الفنية التى تقوم بها لى لى فى معرض للشباب، أن والدتها منى زكى دائما تُنصحها فى المشروعات الخاصة التى تقوم بها، موضحة أن والديها دائمًا يهتمان بالتفاصيل، ونصيحتهم هى، أن تستمع جيدًا ولا تتعامل مع المشروع الفنى التى تقوم برسمه أنه مجرد عمل فقط وأن الرسم هواية، وقبل هذا المعرض الفنى، كانت تشعر بالقلق ووالدتها طالبتها بالهدوء سواء استطاعت بيع شيء أو تقوم برسم شيء تحبه.

ومن المعروف أن حلمى ومنى يحرصان دائمًا على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع صور حلمى وابنته الكبرى "لى لى"، علمًا بأن حلمى ومنى قليلا الظهور إعلاميًا.