اليوم.. محمود حميدة ضيف "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان محمود حميدة، اليوم الخميس، ضيفاً على المذيعة إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم" وقتاة "نجوم Tv"، في الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "نقل عام"، الذي تم عرضه منذ أيام قليلة سابقة.

مسلسل "نقل عام" من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بطولة: سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة ٨ مساءً، عبر "نجوم إف أم"، وتقدمه إنجي علي، ويتم استضافة نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي