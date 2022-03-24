بعد تكريمها من الرئيس.. وفاء عامر توجه رسالة للكاتبة لميس جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للكاتبة الكبيرة لميس جابر، بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

ونشرت وفاء، صورة لميس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكاتبة والوطنية المحترمة صاحبة الفكر المستنير لميس جابر.. تكريم مستحق من رئيس محترم يقدر قيمة المفكرين والذين أفنوا وأعطوا الوطن الكثير والكثير".

وأضافت وفاء: "دمتي بخير وصحة وعطاء وسنظل نتعلم منك الكثير من التفاني لأنك مؤثرة بحبك وثقافتك وإبداعك.. بحبك".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم نماذج من السيدات المصريات والأم المثالية على مستوى الجمهورية، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .​