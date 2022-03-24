مسلسلات رمضان 2022.. محمد رمضان: "ماهر" من "المشوار" رمضان يجمعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان محمد رمضان بورتريه لشخصية "ماهر عاشور" التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد "المشوار" الذي يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

وعلّق "رمضان" على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ماهر من المشوار رمضان يجمعنا".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" النجوم: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.