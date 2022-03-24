شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود للكوميديا بـ "أحلام سعيدة" ومصطفى شعبان فى "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الدرامى الرمضانى المقبل عودة قوية للنجوم الكبار للكوميديا بعد فترة غياب، حيث يغير البعض جلده بعدما انغمسوا خلال المواسم الدرامية الرمضانية فى أعمال تحمل طابع الدراما وأحيانا الأكشن، ومن هؤلاء.
الفنان أحمد مكى، الذى يعود هذا العام لمسلسله الشهير "الكبير أوى"، ليقدم منه جزء سادس، بعدما قدم العام الماضى شخصية ضابط الشرطة الوطنى من خلال مسلسل "الاختيار 2".
مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.
الكبير اوى
ويشارك فى بطولته النجمة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.
دايما عامر
"أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.
احلام سعيدة