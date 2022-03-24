يسرا تعود للكوميديا بـ "أحلام سعيدة" ومصطفى شعبان فى "دايمًا عامر"

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

ونفس الأمر للنجم مصطفى شعبان الذى يعود للكوميديا فى مسلسله "دايما عامر"، بعد تقديمه الشعبى العام الماضى فى دراما رمضان، حيث قرر أن يناقش مشاكل التعليم والأجيال الجديدة بطريقة كوميدية، حيث يجسد شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة.

ويشارك فى بطولته النجمة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.



دايما عامر

اما النجمة يسرا قررت ان تقدم عمل كوميدى هذا العام من خلال مسلسلها "أحلام سعيدة" بعد ما اقترح عليها المنتج جمال العدل لتظهر فى شكل جديد فى دراما رمضان 2022، ووافقت على الفكرة حيث تقدم قصة أحداثها تدور فى إطار اجتماعى لايت، حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن .

"أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.



احلام سعيدة



