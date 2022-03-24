شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يغنى أغنية جديدة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم محمد فؤاد الاستوديو خلال الأسبوع بعد المقبل بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد عمار، وتحمل الأغنية الطابع الدرامى، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وقال الملحن محمد شحاتة لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالتعاون مع نجم كبير فى قيمة محمد فؤاد الذى سطر تاريخا حافلا من الأغنيات التي تعيش حتى الآن، وكونه يشارك فى هذا التاريخ بهذا التعاون يحمله مسئولية كبيرة.

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.