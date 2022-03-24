مها أحمد لمخرج "بيت الشدة": "اتعلمت منك كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة للمخرج وسام المدني - مخرج مسلسل "بيت الشدة" الذي يعرض في دراما رمضان 2022 على قناة "القاهرة والناس".

ونشر وسام، البوستر الخاص بمها أحمد في المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انتظروا النجمة مها أحمد في دور الدكتورة (منى) مسلسل بيت الشدة، رمضان٢٠٢٢ ".

وردت مها على رسالته، قائلة: "حبيبي يا أستاذ.. شرف ليا إني معاك ببيت الشدة، وحقيقي اتعلمت منك حاجات كتيرة أوي، ربنا يخليك وأنت حقيقي إضافة ليا، وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا".

على جانب آخر، يواصل أبطال المسلسل على قدم وساق استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها، ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وكوكبة من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني