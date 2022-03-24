هكذا احتفلت ميرهان حسين بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت ميرهان، صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة عيد ميلاد ماما.. كل سنة وإنتي طيبة وبخير ومنورة حياتنا.. ربنا يخليكي لينا ويحميكي يا رب يا ماما.. انتي اللي بتخليني أعرف إن لسه فيه طيبة وخير في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا يا رب".

يذكر أن ميرهان حسين تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري"، وهو من بطولة: هاني سلامة، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، ومن إخراج حسين البلاسي.

مسلسل "ملف سري" يعرض على عدة قنوات هى: ( سي بي سي، الحياة، دي إم سي، إم بي سي دراما، المحور، منصة شاهد، ومنصة واتش ات).