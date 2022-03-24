شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة من أسوان وصديق مصطفى شعبان فى مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد جمعة ضمن أحدث مسلسل "دايما عامر" شخصية رجل نوبى يعيش في أسوان وهو صديق الفنان مصطفى شعبان، وخلال الأحداث يستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان فى أسوان ويحتفي بهم.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وتدور قصة "دايمًا عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.



