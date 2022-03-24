شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تحتفل بعيد ميلاد صديقتها ريس ويزرسبون .. اعرف ماذا قالت عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الممثلة ريس ويزرسبون، وذلك من خلال رسائل بعثتها لها عبر حسابها على موقع Instagram ، كتبت فيها "إنه عيد ميلاد شخص ما اليوم، أختي الصغيرة ، أحبك ، أنت شعاع الشمس الجميل، عيد ميلاد سعيد".



ريز وجينيفر

وتعتبر ريس ويزرسبون واحدة من أشهر الممثلات في هوليود، كما أنها سبق وحازت على جائزة الأوسكار، وقد احتفلت الأسبوع الجاري بعيد ميلادها السادس والأربعين.



ريز وجينيفر انيستون

على جانب آخر سبق وكشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون رسميًا عن بدء تصوير فيلمها القادم "Murder Mystery 2"، حيث كشفت عن صورة لها مع النجم الكوميدي العالمي آدم ساندلر، ومقطع فيديو من الكواليس لطاقم العمل، مؤخراً.

وذلك بعدما نشرت جينيفر أنيستون، صورة لها مع آدم ساندلر، على الشاطئ أمام المحيط، إضافة إلى مقطع فيديو قصير من الكواليس لفريق العمل، كما ظهر آدم ساندلر أيضًا في الفيديو، وعلقت جينيفر علي الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "العودة للعمل مع صديقي".