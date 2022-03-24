شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر المسرح المستقل بالجامعة الأمريكية .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مؤتمر المسرح المستقل فعالياته غدا الجمعة 25 مارس فى الجامعة الأمريكية فى تمام الساعة الثانية مساء، كما يختتم فعالياته الاثنين 28 مارس بمسرح الفلكى بالجامعة.

وتشمل فعاليات الافتتاح كلمة للمخرج حسن الجريتلى، يليها مناقشة مائدة مستديرة عن إشكاليات المسرح المستقل فى مصر يحاضر بها د\ محمد أبو دومة ، أحمد العطار، رشا عبد المنعم، محمد جبر، طارق عطية، جرجس شكرى ومصطفى خليل، وتحاور الضيوف الدكتورة دينا أمين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة للحكى مع حسن الجريتلى، وورشة التمثيل مع داليا صبور ، ويقدمان فى ختام المؤتمر عرضين نتاج الورشتين وتوزيع الشهادات على المشاركين. بالإضافة إلى تقديم العرض المسرحى "أرشيف حى" من بطولة رشا أمين .

وبدأت حركة المسرح المستقل ، في بداية تسعينيات القرن الماضي إذ ظهرت في مصر عشرات الفرق المسرحية المستقلة التي قدمت أعمالا مهمة وطليعية. وأقيم المهرجان الأول لهذه الفرق. ورغم ما مثلته هذه الفرق من إضافة لمسيرة المسرح المصري. فقد توارى معظمها الآن وتعثر. ولم يعد موجودًا منها إلا القليل الذى استطاع أن يدبر أحواله بنفسه. أو يحصل علي دعم من مؤسسات ثقافية أجنبية بمصر.