بالصور.. ياسمين صبري أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ياسمين" في الصور بإطلالة "فورمال" أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاتء تعليقات المتابعين على النحو التالي: "جميلة"، و"أنيقة وقمر"، و"جمالك مميز"، وغيرها من التعليقات.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، هبة عبدالغني، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.