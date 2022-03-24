إبن منى عراقي الوسيم حديث المتابعين على السوشيال ميديا بعد ظهوره الأخير.. هل يشبه والدته؟! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 03:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية “منى عراقي” التي نشرت صورة تجمعها بنجلها الأكبر “عمرو” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت منى عراقي، صورة جمعتها بـ “عمرو” نجلها الأكبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين والروّاد، الذين أشادوا بوسامة الشاب وبالشبه الكبير الذي يجمعه بوالدته.

يُشار إلى أن منى عراقي تزوجت 5 مرات ولديها 3 أبناء هم: (عمرو وزياد) وإبنة ثالثة من رجل آخر غير والد إبنيها، تُدعي (صبرينا) عاشت حياتها بعيدًا عن والدتها في الخليج، وظهرت معها لأول مرة في حفل توزيع جوائز دير جيست عام 2019.

منى عراقي تحقق رقم قياسى فى الزواج العرفي

وقالت منى عراقى انها تزوجت 5 مرات منها 4 عرفي دون علم اولادها ومعرفة اقاربها موضحة انها تخفي الخبر على ابنائها لانها كانت خائفة جدًا من منهم، وسخر من تصريحاتها قائلة: لقد حققت رقما قياسيا في جواز السفر المعتاد .

وأضافت منى، خلال ظهورها السابق في برنامج “ شيخ الحارة ”، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تزوجت رسميًا مرة واحدة فقط ، مشيرة إلى أنه ليس لديها عقدة رجل وأن أحدهم تقدم له قبل يوم من تسجيله. حلقة البرنامج.

ورفضت الخوض فى تفاصيل هذه المسألة، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة، قائلة: “عديها يا بسمة أرجوكى”

كما علّقت الإعلامية منى عراقي، على رسوب نجلها في الثانوية العامة، قائلة: كل حاجة ليها ثمنها، وولادي جزء من هذا الثمن، ومافيش حاجة بتوجعني في حياتي غير ولادي، ولادي نقطة ضعفي”، وأضافت أنها أوقفت عملها إلى حين أن ينتهي نجلها من الثانوية العامة، معقبة: بكفر عن غلطتي.

وأردفت قائلة: اترميت أنا وولادى في الشارع 7 سنين على البلاط، وكنت عايشة على سجادة ومخدة أنا وهما، مستطردة “وكنت بتزوج عرفي بعلم أهلى ومعارفي ولكن بدون علم أولادى، لأنى بخاف عليهم.

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