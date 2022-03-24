شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مليون دولار لـ فيلم جينيفر لوبيز Marry Me حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى 49 مليونا و 50 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 11 فبراير الماضى، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، ومن إنتاج شركة Universal Pictures .

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 22 مليونا و 351 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 26 مليونا و 699 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

تدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

‎وكانت قد طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "on may way" من فيلمها المنتظر عرضه marry me، ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام" برومو الأغنية، مصحوبة بتعليق: "الفيديو الرسمي تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة جدًا لأنكم جميعًا تحبون الأغنية وآمل أن يعجبكم الفيديو بقدر ما أحب.. هذا يجعلني متحمسة جدًا لطرح فيلم Marry me في دور العرض.