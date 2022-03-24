شاهد.. نوال الزغبي مع إبنها “جورج” فى آخر ظهور لهما: “صار شاب وسيم.. أول مرة بيقبل يتصور”

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 02:43 صباحاً - شاركت النجمة نوال الزغبي صورة لها مع ابنها “جورج” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام». في ظهور نادر له.

وعلّقت نوال الزغبي على الصورة، قائلة: “صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر”.

وبمجرد نشر نوال الزغبي صورة ابنها انهالت التعليقات التي تغزلت في جمال ابن النجمة الشهيرة، وتمنت لهم السعادة والنجاح. واعتبر المتابعون أن جورجي ابن نوال الزغبي هو نسخة متطابقة منها قبل التجميل.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أولاد هم جورج وجوي وتيا ديب، من طليقها السابق إيلي ديب.

نوال الزغبي تكشف سبب قطيعتها لشقيقتها منذ 17 عامًا

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نوال الزغبي لأول مرة سبب عدم لقائها بشقيقتها بولا منذ 17 عامًا. قالت نوال الزغبـي خلال حلولها ضيفة في برنامج “كاربول” إن علاقتها بكل أشقائها جيدة للغاية، ما عدا علاقتها بشقيقتها بولا الزغبي، لأنها متزوجة من شقيق طليقها إيلي ديب.

وقالت نوال الزغبي أنها لم تر شقيقتها بولا منذ انفصالها عن طليقها السابق ووالد أبنائها، كما تمنت النجمة اللبنانية لشقيقتها السعادة، وأن تكون بخير، وتعيش الحياة التي تريدها مع عائلتها وان يحفظها الله من كل شر، لأنها في النهاية شقيقتها من لحمها ودمها.

وكانت نوال الزغبي أعلنت طلاقها في 2020، وذلك بعد 12 عامًا من الانفصال عن زوجها، ولدي نوال وإيلي ديب ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلًا عام 2006، وبقيا يعملان معًا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.

على الجانب الفني، احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا مع جمهورها في الكويت، باليوم الوطني الكويتي من خلال مهرجان “فبراير الكويت”، وأشعلت حفلها بمجموعة من أغانيها الشهيرة وعلى رأسها أغنيتها الجديدة “لسة باجي على بالك”، والتي طرحتها مؤخراً، ونشرت نوال عدة صور وفيديوهات من حفلها الأخير في الكويت مع شركة روتانا.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورت أغنية “لسه باجي على بالك”، وهي من ألحان عمرو مصطفى.

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